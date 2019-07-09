Владивосток, 9 июля, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Иначе как хамством, провокацией, неблагодарностью и примитивизмом, и это мягко сказано, нельзя назвать выпад ведущего на оппозиционном канале Грузии «Рустави 2» Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM основатель миграционной службы в Приморском крае, председатель региональной общественной организации «Миграция» Сергей Пушкарёв.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Хам

Читайте также: «Народ Грузии оказался в плену»: о скандале на телеканале «Рустави 2»

Сергей Пушкарёв "Журналист этот хам, и за такое надо жёстко наказывать. Он выбрал практически национальную площадку для разжигания розни. А ведь исторически, если вспомнить, так это Грузия сама в начале XIX века обратилась к России, чтоб её взяли под крыло. И нынешняя ситуация — вверх неблагодарности, непорядочности и неприкрытого примитивизма. То, что происходит на Украине и теперь в Грузии — это методы известного всем игрока, которого президент Владимир Путин называет «нашим партнёром».

Общественник добавил, что в Приморье проживает 158 национальностей, при этом именно грузин очень мало.

Читайте также:Госдума намерена принять заявление по ситуации в Грузии

Как сообщало ИА REGNUM, на грузинском телеканале «Рустави 2» ведущий в эфире зачитал оскорбительное обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня, 9 июля, Госдума на заседании может обсудить проект заявления по ситуации в Грузии.