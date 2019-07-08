Ростов-на-Дону, 8 июля, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Неосторожное обращение с огнём и неисправность уборочной техники стали основными причинами гибели урожая в Ростовской области. На донских полях пламя уже уничтожило 220 гектаров сельскохозяйственных культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

«Собственники и арендаторы земель сельхозназначения не уделяют должного внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности при организации уборочных работ. В результате будет нанесён материальный ущерб, вред окружающей среде», — отметил заместитель ростовского губернатора Вадим Артемов.

Так, в качестве примера приведён пожар в Пролетарском районе, уничтоживший 55 гектаров пшеницы. Огонь вспыхнул от искр, образовавшихся из-за работы неисправной сельхозтехники. В Сальском районе от выброшенного окурка погибло 10 гектаров пшеницы.

ИА REGNUM напоминает, что всего в 2019 году донским хлеборобам необходимо убрать зерновых и зернобобовых культур на площади, превышающей 3,2 млн гектаров.

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Чтобы не допустить гибель урожая, в кратчайшие сроки должен быть разработан алгоритм действий, который минимизирует возможность возникновения возгораний на полях.

Особый противопожарный режим установлен на Дону с 29 апреля до 15 октября текущего года.