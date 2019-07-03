Ростов-на-Дону, , 23:18 — REGNUM

Не успела начаться уборочная страда, как хлеборобы Ростовской области сообщают о первых результатах работы. Судя по данным регионального минсельхозпрода, аграрии набрали небывалый темп. Так, только за последние пять дней земледельцы собрали ещё около 2 млн тонн зерна. В настоящее время валовой сбор уже составил 3 млн 600 тыс. тонн, передаёт ИА REGNUM.

Уборка зерновых Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Донские аграрии обработали уже около трети от общих уборочных площадей. Средняя урожайность высокая — 33,7 центнера с гектара. В лидерах — аграрии Зимовниковского, Песчанокопского и Сальского районов, а также зерноградские и азовские труженики села. Наибольшая средняя урожайность отмечена в Мясниковском районе — 47 центнеров с гектара.

«По предварительным данным, основу уже собранного урожая составляет продовольственное зерно третьего класса. Урожайность пока на центнер превышает прошлогодние показатели, хотя, конечно, сухая и жаркая погода отразилась на созревании хлебов. Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 28 июня донской губернатор Василий Голубев в своём микроблоге Instagram написал о первых 1,5 млн тонн зерна. На тот момент было обработано 14% от общих уборочных площадей.

В 2019 году донским аграриям предстоит убрать более 3,2 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

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