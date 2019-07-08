Москва, 8 июля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Указ об этом подписал сегодня, 8 июля, президент РФ Владимир Путин.

Pravitelstvori.ru Юнус-Бек Евкуров

В документе, размещенном на портале официальных документов, также говорится, что одновременно с назначением Евкурову присваивается звание генерал-лейтенанта.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров написал прошение об отставке 24 июня 2019 года. Президент РФ удовлетворил просьбу, назначив врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

В окружении Евкурова сразу появилась информация, что он может продолжить свою карьеру на военном поприще. 55-летнему генерал-майору прочили должность заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Напомним, Юнус-Бек Евкуров до своего назначения главой Ингушетии в 2008 году занимал командные должности в Воздушно-десантных войсках.

Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени М. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

Юнус-Бек Евкуров — Герой России. Это звание ему присвоили в 2000 году за марш-бросок батальона российских десантников из Боснии в Косово и занятие стратегического объекта — аэропорта в Приштине.