Москва, , 12:32 — REGNUM

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может стать двенадцатым заместителем министра обороны Сергея Шойгу. В зону его ответственности войдут боевая подготовка и безопасность полетов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

По данным издания, эта должность станет одной из ключевых в ведомстве, в подчинение Евкурову могут перейти Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ. Сама процедура назначения займет около двух месяцев. На должности замов министра обороны назначает президент РФ Владимир Путин по представлению главы Минобороны.

В настоящее время 55-летний генерал-майор Юнус-Бек Евкуров находится в распоряжении главкома сухопутных войск как военный, временно приостановивший службу в армии в связи с назначением на государственную должность. Напомним, отслужив срочную службы в морской пехоте Тихоокеанского флота, окончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем получив дальнейшее образование в Военной академии имени М. Фрунзе и Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ, Евкуров занимал командные должности в воздушно-десантных войсках.

В 2000 году Юнус-Беку Евкурову присвоили звание Героя России за марш-бросок батальона российских десантников под его руководством из Боснии в Косово, где ими был занят стратегический объект — аэропорт в Приштине.

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