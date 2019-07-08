Санкт-Петербург, 8 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении некоего Виктора Прозорова. Этот гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления — государственной измены, сообщила 8 июля пресс-служба горсуда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По соответствующей статье 275 УК РФ ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

«Дело будет слушаться коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», — отметили в судебной пресс-службе.

Об аресте Прозорова по обвинению в государственной измене сообщалось еще в начале июня 2018 года. Подробности о личности обвиняемого и сути предъявленных ему обвинений не разглашались в силу секретности дела. 4 июня 2018 года Лефортовский суд Москвы избрал в отношении Виктора Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый пытался обжаловать судебное решение о своем аресте.

Напомним, 4 июля 2019 года в Москве сотрудниками ФСБ был задержан помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. 5 июля Лефортовский суд арестовал его на два месяца. Воробьёва подозревают в государственной измене. У него обнаружили паспорт гражданина Польши.

Читайте также: Песков: Путин проинформирован о деле помощника полпреда президента в УрФО