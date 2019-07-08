Москва, , 13:53 — REGNUM

Президент России Владимир Путин располагает всей полнотой информации о деле помощника полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что президент России не обсуждал арест Воробьева с самим полпредом Николаем Цукановым.

Как сообщало ИА REGNUM, Воробьёв был задержан 4 июля в Москве. Задержание произвели сотрудники ФСБ. По данным ведомства, он может быть причастен к совершению государственной измены. Известно, что у Воробьёва нашли польский паспорт. 5 июля Лефортовский суд заключил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

Читайте также: В уральском полпредстве попытались отмазаться от помощника Цуканова