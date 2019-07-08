Магадан, 8 июля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Слетать в Москву из Магадана и обратно за 22 тыс. рублей — вполне реально. Это стало возможным впервые с 2015 года из-за введения плоских тарифов и увеличения рейсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт

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Согласно данным Общественной палаты Магаданской области, круговой авиаперелёт из Магадана в российскую столицу в ближайший месяц пассажирам обойдётся в 22 тыс. рублей. Это рекордная стоимость билетов за последние 4 года.

«Такие цены стали реальными из-за увеличение количества рейсов авиакомпании «Россия» в летний период до семи, введение дополнительных рейсов, использование наиболее вместительных самолётов Боинг-777ER, выход со стыковыми рейсами на Москву «Уральских авиалиний». Всё это создало рекордную провозную ёмкость по сравнению с прошлыми годами», — пояснили в Общественной палате Колымы.

Снизилась стоимость авиабилетов и по направлению Магадан-Хабаровск-Магадан до 29 тыс. руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 2018-м году стоимость билета Магадан-Москва-Магадан доходила до 199 тыс. рублей. В Хабаровск и обратно можно было улететь максимум за 59 тыс. рублей, минимум — 39 тыс.