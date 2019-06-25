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На Колыме возьмут на контроль тех, кто едет в отпуск без обратного билета

Общество

Глава региона рекомендовал подчинённым свести количество таких случаев к минимуму

Магадан, Магаданская область, 25 июня 2019, 11:16 — REGNUM  В Магаданской области остаются невостребованными 450 авиабилетов по плоским тарифам по маршруту Москва Магадан. Глава региона Сергей Носов выразил обеспокоенность этой ситуацией и распорядился проконтролировать, берут ли колымчане, улетающие в отпуск, обратный билет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В бюджетной сфере те, кому положено в этом нечетном году и в следующем четном контролировать ситуацию приобретения билетов туда — обратно. Те, кто не по федеральной льготе в этом году летят. Мы должны контролировать ситуацию», — цитирует губернатора телеканал МТК.

Подчинённым Сергей Носов рекомендовал предпринять меры, которые помогли бы свести к минимуму случаи, когда билеты из Магадана приобретаются только в один конец. Кроме того, в здании регионального аэровокзала планируется открыть единый центр по приобретению субсидированных авиабилетов без дополнительных сборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Носов констатировал, что у жителей региона появилась возможность решить проблему летних отпусков благодаря избытку авиабилетов в Москву. Колымчане подтверждают, что возможность улететь в июне в столицу России за 11 тыс. рублей действительно есть. По словам губернатора, снятия дефицита авиабилетов Магадан — Москва удалось добиться благодаря работе с «Аэрофлотом» и с другими авиакомпаниями. При этом имеющиеся в продаже авиабилеты — субсидируемые и по «плоскому» тарифу, обратил внимание Сергей Носов.

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