Гуанчжоу, Китай, 7 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Администрация китайского города Гуанчжоу с начала нового учебного года откроет курсы по технологиям искусственного интеллекта в 100 начальных и средних школах. Об этом сообщает газета China Daily.

Китайские школьники за компьютерами

Город Гуанчжоу был выбран в качестве экспериментальной зоны по внедрению курсов искусственного интеллекта в общеобразовательные школы. С нового учебного года такие курсы будут запущены в 100 школах, а к 2022 году курсы по технологиям искусственного интеллекта станут обязательными для всех школ Гуанчжоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Пермском национальном исследовательском политехническом университете будет открыто новое направление бакалавриата — «Мехатроника и робототехника», в рамках которого будут изучаться технологии искусственного интеллекта, нейронные сети, конструирование роботов и прочие робототехнические дисциплины.