Вуз Перми станет первым в России по подготовке робототехников

Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) в 2020 году появится новое направление бакалавриата — «Мехатроника и робототехника» с профилем «Автономные сервисные роботы». Оно станет первой в своём роде программой высшего робототехнического сервисного образования в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Студенты будут изучать программирование, защиту интеллектуальной собственности, управление IT-проектами, навигацию, искусственный интеллект и нейронные сети, проектирование и конструирование автономных роботов и другие робототехнические дисциплины.

Кроме бакалвритата, изменения затронут и магистратуру. Также в 2020 году появится первая в России онлайн-программа подготовки магистров по этому направлению. Особенность сетевой программы в том, что каждый вуз-участник самостоятельно разрабатывает несколько дисциплин и разделов (практика, научно-исследовательская работа и другие). Обучение будет проводиться полностью с применением дистанционных образовательных технологий, государственная итоговая аттестация — в форме вебинаров, лабораторные работы — в виртуальных лабораториях.

Студенты смогут занять не менее 50 бюджетных мест на бакалавриате, и 15 — в магистратуре. Лабораторной базой образовательных программ послужат роботы Promobot V.4, которых производит одноименная пермская компания.

Добавим, ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, процесс цифровизации активно развивается в регионе в нескольких направлениях: внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активный процесс идет в сфере государственных услуг, осуществляется переход к электронной школе. С точки зрения внедрения IT край находится в числе регионов-лидеров.

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Стоит также отметить, что в начале апреля 2019 года Пермь посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он ознакомился с деятельностью крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы ООО «Промобот». Премьер-министру представили человекоподобного робота-компаньона Алекса. Позднее эта разработка побывала на форуме Skolkovo Robotics 2019.

В IT-сфере Прикамья работает порядка 16 тысяч человек, при этом в отрасли есть высокий потенциал на создание новых рабочих мест. Несколько сотен сервисных роботов пермской разработки работают в 34 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, выполняя функции живого сотрудника. Но при этом все они нуждаются в сервисном обслуживании.