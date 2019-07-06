Москва, 6 июля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует решать вопрос транзита российского голубого топлива через территорию страны не с Вашингтоном, а с Москвой. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывание украинского лидера.

НАК «Нафтогаз Украины» Газораспределительная станция

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа (президент США Дональд Трамп), если надеется, что тот сорвёт ввод в действие «Северного потока-2», — написал сенатор.

По его словам, решения данного «вопроса в сторону Украины» не существует.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, который может решить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.

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