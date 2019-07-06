Киев, , 15:28 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только президент США Дональд Трамп сможет решить в пользу Киева вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом Зеленский заявил сегодня, 6 июля.

По словам Зеленского, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Ангела Меркель не могут повлиять на ход строительства «Северного потока — 2», так как на лидеров Франции и Германии очень сильно влияет «локальный бизнес».

Также Зеленский констатировал, что все страны Евросоюза свое отношение к «Северному потоку — 2» уже выработали и по сути это вопрос решенный — ключевые страны ЕС хотят этот газопровод, так же как они хотят вернуть Россию в ПАСЕ. При этом позиция Киева никого в вопросе строительства «Северного потока — 2» не интересует, заключил украинский президент.

В связи с этим Зеленский делает вывод, что единственный, кто ещё может как-то изменить ситуацию в пользу Киева — это президент США Дональд Трамп.

«Поэтому единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в случае ввода в строй «Северного потока — 2» Украина теряет валютные поступления от транзита российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе. Кроме того, под угрозой оказывается вся система газоснабжения на Украине, так как местная ГТС могла работать только при условии наличия в системе транзитного газа, который создает нужное давление.