Душанбе, 6 июля, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Двухдневные полевые симуляционные учения по реагированию на чрезвычайную ситуацию, связанную с массовым притоком беженцев, прошли в Таджикистане. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны (КЧС и ГО).

Khf.tj Полевые симуляционные учения в Таджикистане

Мероприятие было проведено для определения уровня готовности как государственных структур, так и гуманитарных партнёров к слаженным действиям в чрезвычайной ситуации в соответствии с Международным гуманитарным правом.

В симуляционных учениях кроме профильных министерств и ведомств участвовали представители ряда международных организаций: УВКБ ООН, ВПП ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, МОМ, Фонд Ага Хана, Евросоюз, ОБСЕ и Национальный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца в Таджикистане

Учения проходили 3 и 4 июля. В первый день в Душанбе был создан оперативный штаб для согласования плана действия всеми участниками мероприятия. Реализация утвержденного плана тестировалась в Карагатском ущелье на территории воинской части КЧС.

На следующий день были подведены итоги проведённых учений. В сообщении отмечено, что «на итоговом заседании была дана оценка совместным действиям во время учения», однако какая именно — не уточняется.

В целом же говорится о том, что «симуляционное учение позволило проверить возможности и уровень готовности всех соответствующих структур к реагированию и выявить пробелы для дальнейшего улучшения координации, коммуникации и управления».

Напомним, что в январе 2019 года замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил о массовой переброске боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Пакистана к границам Таджикистана и о готовящейся массовой провокации «с выдавливанием большого количества беженцев, со всеми последствиями, в сторону РФ». Позже это заявление в ведомстве назвали личной позицией Зубова.

В Таджикистане также опровергли скопление боевиков у своих рубежей.