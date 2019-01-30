Таджикистан: Террористов на таджикско-афганской границе нет

Душанбе, , 00:09 — REGNUM Непосредственно вдоль участка таджикско-афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев, передает «Авеста».

Он отметил, что погранвойска внимательно отслеживают ситуацию вдоль своих рубежей, а также тесно сотрудничают с коллегами из Афганистана. И, если у таджикской границы появятся боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у погранвойск Таджикистана будет соответствующая информация.

Кроме того, подчеркнул Улугходжаев, на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств погранвойск, также на второй линии находятся воинские подразделения министерства обороны. Таким образом, нет необходимости выдвигать дополнительные средства и технику.

«В случае провокации и обострения ситуации в худшую сторону, Республика Таджикистан является членом таких организаций, как ОДКБ, ШОС, и все вопросы заранее проработаны», — добавил пресс-секретарь погранвойск.

Напомним, что 28 января, заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил о готовящейся провокации у границ Таджикистана: «Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в массовом порядке вертолетами с территории Пакистана перебрасываются на границу Таджикистана. Там планируется крупномасштабная провокация в перспективе, с выдавливанием большого количества беженцев, со всеми последствиями, в сторону РФ».