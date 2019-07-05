Алжир, 5 июля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек приняли участие в очередных митингах протеста в Алжире, 5 июля передает агентство Reuters.

Fethi Hamlati Протесты в Алжире

Протесты, на этот раз совпавшие с Днем независимости Алжира, продолжаются уже 20-ю пятницу подряд.

Митингующие, уже добившиеся отставки многолетнего президента Абдель Азиза Бутефлики, требуют отставки «временного президента» Абдель Кадера Бенсалаха и немедленных выборов.

Читайте также: В Алжире арестован бывший премьер-министр Селлаль