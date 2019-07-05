На улицы Алжира снова вышли десятки тысяч протестующих
Алжир, 5 июля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек приняли участие в очередных митингах протеста в Алжире, 5 июля передает агентство Reuters.
Fethi Hamlati
Протесты в Алжире
Протесты, на этот раз совпавшие с Днем независимости Алжира, продолжаются уже 20-ю пятницу подряд.
Митингующие, уже добившиеся отставки многолетнего президента Абдель Азиза Бутефлики, требуют отставки «временного президента» Абдель Кадера Бенсалаха и немедленных выборов.
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