В Алжире арестован бывший премьер-министр Селлаль

Алжир, 13 июня 2019, 19:35 — REGNUM Верховный суд Алжира приказал арестовать бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля, 13 июня передает агентство Reuters.
Согласно заявлению суда, Селлаль обвиняется в коррупционных преступлениях, мошенничестве и растрате государственных средств.
Селлаль считается одним из ближайших соратников экс-президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики, который ушел в отставку после массовых протестов в начале апреля.
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