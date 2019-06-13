Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Алжире арестован бывший премьер-министр Селлаль

Политика

Абдельмалек Селлаль обвиняется в коррупционных преступлениях

Алжир, 13 июня 2019, 19:35 — REGNUM  Верховный суд Алжира приказал арестовать бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля, 13 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению суда, Селлаль обвиняется в коррупционных преступлениях, мошенничестве и растрате государственных средств.

Селлаль считается одним из ближайших соратников экс-президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики, который ушел в отставку после массовых протестов в начале апреля.

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