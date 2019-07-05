Москва, 5 июля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В июне 2019 года Renault Duster стал бестселлером французского бренда в России. Об этом 5 июля сообщает агентство «Автостат».

Renault Duster

За месяц кроссовер Duster приобрели 3547 автолюбителей, что на 11% меньше результата прошлого года.

Вторую строчку в модельной линейке Renault занял седан Logan, который приобрели 2860 покупателей. Здесь падение продаж составило 15% по сравнению с июнем 2018 года. Тройку лидеров замыкает кроссовер Kaptur — 2649 реализованных машин (-1%).

Четвёртое место заняли автомобили Renault Sandero. Их в России было куплено 2464 единицы.

Всего за прошедший месяц было реализовано 11 944 авто компании Renault. Это на 12% меньше, чем в июне 2018 года. За первое полугодие нынешнего года в России было продано 64 431 машина французской автокомпании. Таким образом, продажи машин автокомпании упали на 9% по сравнению с прошлым годом.

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