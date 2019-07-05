Москва, , 09:16 — REGNUM

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, произведенный на московском заводе французского автопроизводителя, поступил в продажу в дилерскую сеть Renault в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Автомобиль предлагается в трех вариантах комплектации: Life, Drive, Style. Кроме того, доступна лимитированная серия Edition One.

Комплектация Life предлагается с бензиновым мотором на 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил с пятиступенчатой «механикой» с приводом 4×4. Цена авто в этой комплектации составит от 999 тыс. рублей. У кроссовера начиная с этой версии будут: светодиодная оптика Pure Vision, аудиосистема Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировка рулевой колонки в двух направлениях.

В комплектации Drive стоимость авто будет от 1 млн 169 тыс. 990 рублей. Отличаться от Life она будет шестиступенчатой механической коробкой передач.

В базовой комплектации авто будет с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic. Цена такого варианта — 1 млн 049 тыс. 990 рублей.

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