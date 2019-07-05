Берлин, 5 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязнённую нефть. Однако теперь она поставляется на предприятия не из России, а из Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Как отмечает издание, это может привести к конфликту немецкой стороны с польским оператором нефтепроводов Pern.

«Потребители Германии жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Белоруссию», — говорится в материале.

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Источники заявляют, что нефть снова, хотя на этот раз и менее сильно, но загрязнена хлоридами. Самое простое объяснение заключается в том, что в Польше свежая нефть смешивается с загрязнённым сырьем из старых партий, хранящимся в резервуарах. Это вызывает возмущение у операторов НПЗ, так как в последние месяцы они уже имеют плохой опыт получения смешанной нефти с чрезмерным содержанием хлоридов. Это привело к частичному воздействию агрессивных кислот на оборудование заводов.

Автор материала отмечает, что эта проблема беспокоит владельцев немецких нефтеперерабатывающих заводов, таких как «Роснефть», Shell и Eni в Шведте и Total в Лойне.

Ранее «Роснефть» по итогам визита главы компании Игоря Сечина в Германию сообщила, что НПЗ «Роснефти» в городе Шведт принял на себя часть загрязнённой нефти из трубопровода «Дружба», чтобы обеспечить возможность прокачки качественного сырья.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. «Роснефть» начала откачку некондиционной нефти, а также переговоры с зарубежными клиентами.

Добавим, что чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» нефтеперерабатывающие предприятия в Германии начали получать 17 июня. Это подтвердили на заводе в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург и на предприятии Total в городе Лойне на востоке страны.