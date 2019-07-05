Симферополь, 5 июля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц.

Mil.ru Истребитель-перехватчик Су-27

https://twitter.com/sashakots/status/1146785889613418496

Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии. На фоне видны очертания Крымского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 4 июля Су-27 был поднят по тревоге на перехват самолёта-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США. Сообщалось, что инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря, когда американский самолет приближался к границам России.

Отметим, в июне Министерство обороны России опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим» у границы над Балтийским морем.

Читайте подробнее: Перехват Су-27 двух самолётов-разведчиков над Балтикой попал на видео