Москва, 5 июля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам 4 июля в очередной раз завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 63,48, евро/рубль на 0,33%, до 71,62 руб., фунт/рубль на 0,19%, до 79.78 руб. Рубль подешевел к иностранным валютам на фоне сниженной активности участников рынка в связи с празднованием Дня независимости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

Дополнительное давление на него оказывали зарубежные инвесторы, которые конвертировали дивидендные выплаты, а также небольшое снижение нефтяных котировок.

Сегодня, 5 июля, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе по цене $63,10. Ключевым событием сегодняшнего дня для всех бирж является публикация данных с рынка труда в США. Этот отчёт — очень важный для ФРС США, так как регулятор опирается на него при принятии решения по процентным ставкам.

Пара доллар-рубль с 25 июня находится в коррекционной фазе, которая, скорее всего, продлится до следующей недели. Общий настрой спекулянтов на внутреннем валютном рынке сохранился в пользу рубля. И, несмотря на отсутствие поддержки, высока вероятность повторного снижения курса доллара до отметки 62,50 руб.

Если сегодняшнее данные по отчету по рынку труда в США разочаруют участников рынка, то на фоне общего ослабления доллара российская валюта укрепиться до 63,00 руб.

Внешний фон относительно будущих переговоров США и Китая относительно спокойный, поэтому резкого ослабления рубля 5 июля не ожидается.

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