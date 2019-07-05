Заинский район, Татарстан, 5 июля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Массовая гибель пчёл началась в Заинском районе Татарии. Пчеловоды сообщили о гибели насекомых-опылителей в семи населённых пунктах и утрате около 500 пчелосемей, но жалобы продолжают поступать. Об этом пишут казанские СМИ.

Пчёлы

Пострадавшие пчеловоды пожаловались в ветеринарные службы, обратились в управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора по РТ. В планах — жалоба в прокуратуру и подача иска о возмещении ущерба.

В комментариях изданию Idel. Реалии старший госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по РТ Александр Литвинов уточнил, что гибель пчёл в Заинском районе началась 28 июня и позднее приобрела массовый характер.

«На сегодняшний день ситуация какая. Да, мы прошли порядка 10−15 пасек и установили, что у этих владельцев в общей сложности погибло около 500 пчёлосемей. Это не все, а только те, к кому мы смогли зайти и с кем мы смогли повстречаться», — отметил Литвинов, добавив, что пострадавших вероятно намного больше.

Среди пострадавших населённых пунктов — деревни Пустынка, Утяшкино, Тонгузино, села Поповка, Светлое Озеро, Куш-Елга, Кадырово. Этот список, по мнению специалистов, не полон, жалобы продолжают поступать в различные ведомства.

Напомним, в начале июля 2019 года на правительственном совещании глава минсельхозпрода Татарии Марат Ахметов рассказал о многочисленных жалобах пчеловодов о гибели пчёл на пасеках. Тогда же он сообщил, что сами пострадавшие связывают это с обработкой посевов сельхозкультур химическими препаратами. Ахметов призвал глав хозяйств ответственнее относится к требованию о применении пестицидов и заранее «предупреждать население и ветеринарные службы о предстоящих обработках полей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тревогу пчеловоды России забили массово в июне, когда случаев гибели стало много. Они отмечались в десятке регионов страны, но чаще всего упоминались регионы Поволжья. В конце июня в соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ, который просили ввести нормы, запрещающие травлю пчёл. Ситуацию сравнивали с экологической катастрофой, напоминая, что пчёлы — это не только мёд и продукты пчеловодства, но и опыление культур, без которого не будет урожаев.

Позднее число жалоб от сельчан увеличилось. В списке пострадавших появились районы Башкирии, Удмуртии, Пензенской и Саратовской областей, Татарии, Мордовии и других российских регионов. Пчеловоды Башкирии обратились в прокуратуру, прося надзорную инстанцию разобраться в ситуации.

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4 июля 2019 года появилось сообщение о гибели пчёл и в Московской области. В профильной группе соцсетей пчеловод Анатолий А. показал фотографии погибших насекомых и предложил пострадавшим в Московской области «объединить усилия» в борьбе с проблемой. Число пострадавших регионов растёт, в группах идёт активное обсуждения, поступают жалобы:

«В этом году как много уже погибло семей. Неужели не урегулируют вопрос? Пчелы скоро на вес золота будут, соответственно и мёд, и пчелопродукты», «Отравили! Алтайский край, Советский район, около тысячи семей пострадали, что ж это творится, экологическая катастрофа приближается!», «Пострадали и мы. Рязанская область, Шиловский район», «Это чистое вредительство. Отвезли пчёл и мед на экспертизу, ждём результат. Написали в Роспотребнадзор, так же подключилась администрация. Что будет не знаю. Но просто так спускать нельзя!!! Всем пчеловодам объединяться и добиваться справедливости. Кто-то жил этим и кормил семьи», «В четырёх районах Тамбовской области погибли почти все пасеки. Из-за обработки полей инсектицидами. В том числе и наша пасека, расположенная в Сосновском районе. Обработали цветущий рапс, днём, без предупреждения. Полегло больше 1000 пчелосемей по всему району».