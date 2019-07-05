Массовый мор пчёл прошёл по району Татарии: проблема идёт по России
Заинский район, Татарстан, 5 июля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Массовая гибель пчёл началась в Заинском районе Татарии. Пчеловоды сообщили о гибели насекомых-опылителей в семи населённых пунктах и утрате около 500 пчелосемей, но жалобы продолжают поступать. Об этом пишут казанские СМИ.
Пострадавшие пчеловоды пожаловались в ветеринарные службы, обратились в управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора по РТ. В планах — жалоба в прокуратуру и подача иска о возмещении ущерба.
В комментариях изданию Idel. Реалии старший госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по РТ Александр Литвинов уточнил, что гибель пчёл в Заинском районе началась 28 июня и позднее приобрела массовый характер.
Среди пострадавших населённых пунктов — деревни Пустынка, Утяшкино, Тонгузино, села Поповка, Светлое Озеро, Куш-Елга, Кадырово. Этот список, по мнению специалистов, не полон, жалобы продолжают поступать в различные ведомства.
Напомним, в начале июля 2019 года на правительственном совещании глава минсельхозпрода Татарии Марат Ахметов рассказал о многочисленных жалобах пчеловодов о гибели пчёл на пасеках. Тогда же он сообщил, что сами пострадавшие связывают это с обработкой посевов сельхозкультур химическими препаратами. Ахметов призвал глав хозяйств ответственнее относится к требованию о применении пестицидов и заранее «предупреждать население и ветеринарные службы о предстоящих обработках полей».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тревогу пчеловоды России забили массово в июне, когда случаев гибели стало много. Они отмечались в десятке регионов страны, но чаще всего упоминались регионы Поволжья. В конце июня в соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ, который просили ввести нормы, запрещающие травлю пчёл. Ситуацию сравнивали с экологической катастрофой, напоминая, что пчёлы — это не только мёд и продукты пчеловодства, но и опыление культур, без которого не будет урожаев.
Позднее число жалоб от сельчан увеличилось. В списке пострадавших появились районы Башкирии, Удмуртии, Пензенской и Саратовской областей, Татарии, Мордовии и других российских регионов. Пчеловоды Башкирии обратились в прокуратуру, прося надзорную инстанцию разобраться в ситуации.
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4 июля 2019 года появилось сообщение о гибели пчёл и в Московской области. В профильной группе соцсетей пчеловод Анатолий А. показал фотографии погибших насекомых и предложил пострадавшим в Московской области «объединить усилия» в борьбе с проблемой. Число пострадавших регионов растёт, в группах идёт активное обсуждения, поступают жалобы: