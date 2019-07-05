Нижний Новгород, 5 июля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Совет молодёжи Горьковского автозавода следом за ярославским заводом группы «ГАЗ» записал музыкальный ролик против американских санкций, призывая их снять. С помощью творчества молодые работники автозавода решили «достучаться за океан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молодежь автозавода ГАЗ против американских санкций

«Сердце болит за наш Горьковский автозавод! Ну, как ещё достучаться за океан, чтобы до них дошло, что своими санкциями они бьют по нам, простым рабочим, по нашим семьям и детям!?! Мы на нашем молодёжном совете решили: только рэп! Встанем как один на наш общий рэп — флэшмоб! Ребята с Ярославского моторного завода уже стартанули, пусть его подхватят на всех наших заводах! Защитим наш ГАЗ!» — пишет под роликом зампредседателя Совета молодёжи профсоюзной организации «ГАЗ» Елена Загустина.

Участники клипа поют на русском языке, но субтитры переводят весь текст на английский.

«Мы гордимся работой, мы — опора страны», «Я по жизни шагаю с заводом моим», «У меня же есть дети, молодая жена, я плачу ипотеку. Здесь друзья и коллеги, завод — второй дом. Из-за санкций всё встанет. И что же потом?» — поют сотрудники автозавода.

Видеоряд клипа дополнен кадрами с предприятия, лицами сотрудников на своих рабочих местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники ярославского завода «Автодизель» сняли клип, в котором просят снять санкции: «Кто же, кто услышит нас. Save GAZ — сохрани рабочий класс». Тот же текст был и в ролике нижегородцев.

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Напомним, в отношении российского бизнесмена, миллиардера Олега Дерипаски год назад были введены санкции США. Позднее он выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций, если это поможет работе предприятий группы «ГАЗ», так как санкции оказали негативное влияние на некоторые контракты.

Бизнесмен запустил в соцсетях флешмоб #SaveGAZ, говоря, что санкции затрагивают интересы свыше 40 тыс. рабочих группы и 400 тыс. работников отрасли в целом.

В марте 2019 года на своей странице в соцсетях Дерипаска заявил, что намерен подать «иск против Министерства финансов (Treasury) и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), чтобы защитить своё честное имя», а также добиться снятия санкций, которые, по мнению бизнесмена, были наложены «исключительно по политическим причинам».

А уже в апреле 2019 года руководство ПАО обратилось к российским властям с просьбой о господдержке в объёме почти 30 млрд рублей, мотивируя тем, что без неё группу ждёт дефолт и существенный спад производства уже во второй половине 2019 года — на 40%. Комментируя данную просьбу в СМИ, Дмитрий Козак заявил, что власти готовы помогать группе «в пределах разумного».

27 июня состоялось общее собрание акционеров ПАО, где было решено выплатить дивиденды по привилегированным акциям на общую сумму свыше 5,6 млн рублей, а по обыкновенным акциям выплат решено не делать, оставив чистую прибыль в распоряжении компании.

Рабочие «ГАЗ» также развили протест против санкций. В июне они устроили пикет у посольства США в Москве. 4 июля акция повторилась, рабочие держали в руках плакаты со словами — «Санкции США лишают наших детей куска хлеба».