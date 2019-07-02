Ярославль,
2 июля 2019, 17:50 — REGNUM
Работники ярославского завода «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ») написали песню и сняли клип с просьбой помочь отечественному автопрому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В припеве поется «Кто же, кто услышит нас. Save GAZ — сохрани рабочий класс». В песне говорится о том, что из-за санкций существование родного завода поставлено под угрозу. Рабочие и другие сотрудники предприятия поют за станками, в цехах и кабинетах.
Интересно, что песня написана на мотив композиции группы «Coolio Instrumental» — американского хип-хоп музыканта Кулио. А если точнее — песни «Gangsta's Paradise» (Гангстерский рай). Автор клипа и песни, сотрудник завода Илья Бондаренко объяснил в аннотации в Youtube свой выбор увлечением хип-хоп музыкой:
«Я работаю на ЯМЗ почти восемь лет, горжусь местом работы, горжусь нашим коллективом. Мы делаем мощные, надежные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал, про санкции по телевизору. В прошлом году узнал, что и для нас, работников предприятий группы ГАЗ, американцы объявили санкции. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность. Я уже 10 лет увлекаюсь музыкой в стиле рэп, пишу песни, участвую в рэп-фестивалях, и др. мероприятиях, записываюсь дома — есть своя мини-студия. Мою идею поддержали товарищи, наши волонтеры, квнщики, даже старшие коллеги решили поучаствовать. Вместе подобрали хорошую аранжировку. Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций. Мы надеемся, что нас услышат, и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели, как можно больше людей.
Илья Бондаренко