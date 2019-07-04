Москва, 4 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Для большинства жителей России (55%) кредит — «долговая яма», из которой очень трудно выбраться. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Квентин Массейс. Кредитор с женой (фрагмент). 1514

28% опрошенных считают кредит необходимостью в случае, если необходимо сделать крупную покупку. Нормальным средством повышения уровня жизни кредит является для 8% респондентов.

За последний год не брали и не выплачивали кредиты 62% граждан РФ. У тех, кто брали кредиты самый популярный — потребительский (21%). Привлекают и кредиты на неотложные нужды (6%). Востребованы ипотечные кредиты (3%) и автокредиты (4%).

Опрос проведен в июне 2019 года. В опросе приняли участие 1500 человек старше 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%) знают об услуге рефинансирования кредитов. Полезной её считают 50%, не видят пользы 38% граждан.

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