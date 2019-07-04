Москва, , 12:20 — REGNUM

Большинство жителей России (60%) знают об услуге рефинансирования кредитов. Полезной её считают 50%, не видят пользы 38% граждан. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Те, кто одобряет рефинансирование, согласились, что данная программа позволяет уменьшить размер выплат по кредиту (31%). Услуга удобна при наличии нескольких кредитов, так как позволяет объединить их в один (275). Позволяет выбрать более комфортный срок кредитования (18%).

Противники рефинансирования кредита считают, что это «кредит ради кредита» (25%). Услуга требует сбора большого числа документов (12%) и дополнительных денежных трат — ежемесячный платёж может оказаться больше (9%).

Опрос проведен в марте 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ухудшение условий выдачи ипотечных кредитов в России связан с завершением массового процесса рефинансирования кредитов в первом полугодии 2018 года.

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