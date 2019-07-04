Кронштадт, Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Память о 14-ти военных моряках-подводниках, погибших на глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля в Баренцевом море, будет увековечена в стенах Морского собора в Кронштадте — главного храма Российского флота. Об этом 4 июля сообщили в Министерстве обороны России.

ИА REGNUM Интерьер Морского собора в Кронштадте

«Имена подводников будут увековечены <…> на памятной доске из черного мрамора в соответствии с мемориальной традицией, установленной с момента создания храма», — отметили в оборонном ведомстве.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца состоялась панихида в память о погибших членах экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России.

Богослужение провел настоятель собора архимандрит Алексий (Ганьжин). В массовой молитве приняли участие военнослужащие частей и соединений ВМФ, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге, а также 180 священников из регионов России, которые приехали в Кронштадт на церковные сборы, посвященные 10-летию восстановления института военного духовенства.

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Напомним, в ходе пожара на атомном глубоководном аппарате моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сам аппарат.

Погибшие и выжившие моряки будут представлены к государственным наградам. Глубоководный аппарат ВМФ России будет восстановлен.