Астана, 4 июля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Директор ТОО «Казахдорстрой» приговорен к штрафу в размере 30 млн тенге ($78 тыс.) за дачу взятки главе проверяющей компании «Жол лаборатория». Соответствующее решение вынес Талды-Курганский городской суд. Об этом заявил старший следователь следственного департамента по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, сообщает 4 июля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

По его словам, руководитель компании дал взятку в размере 2 млн тенге ($5,2 тыс.) за согласование изменений материалов по проекту для строительства более дешевых дорог. Глава ТОО «Казахдорстрой» пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля директор департамента по связям с общественностью агентства по противодействию коррупции Казахстана Арман Бердалин заявил, что председатель правления АО «Фонд науки» подозревается в получении взятки.

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