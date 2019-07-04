Каракас, 4 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Венесуэльские власти предупредили американских граждан об отсутствии дипломатической защиты для них на территории Боливарианской Республики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В начале текущего года США разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой, деятельность американского посольства в Каракасе была свёрнута. Позднее Швейцария была предложена в качестве государства, защищающего активы США в Венесуэле, и Турция — в качестве государства-защитника Венесуэлы в США.

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Американская сторона, однако, не проявляет интереса к посредничеству Турции, соответственно, Каракас не признает обязательств швейцарской стороны. Живущие в Венесуэле американцы, таким образом, «не могут рассчитывать на защиту», заключил министр.

Ответственность за ситуацию лежит на США, подчеркнул Арреаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о наличии пяти разных стратегий для Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон в любой момент сможет сменить тактику в отношении этой южноамериканской страны. Он заявил также, что у Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро «сейчас всё очень плохо».

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