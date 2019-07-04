Вашингтон, 4 июля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Контракт на $82 млн по модернизации спутниковой связи в Арктике подписан американскими военно-воздушными силами, сообщили в компании Northrop Grumman.

U.S. Air Force Спутник

В результате реализации контракта американские ВВС запустят два новых спутника связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля из Соединённых Штатов в очередной раз прозвучали заявления о том, что Вашингтон намерен противодействовать России в Арктике, в том числе путём создания нового морского порта.

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