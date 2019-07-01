Вашингтон, , 16:41 — REGNUM

США заявляют о своих национальных интересах в Арктике и готовят стратегию арктических дейсктвий, включающую в себя создание нового морского порта в этом регионе для противодействия усилению России, сообщает 1 июля издание Heise.

По информации издания, Вашингтон сильно раздражён укреплением позиций России в Арктике, а также заинтересован арктическими природными ресурсами, судоходными маршрутам и выгодным стратегическим положением этого региона.

Прошлогодние натовские учения «Единый трезубец» отрабатывали действия в Арктике против России, напоминает издание.

Кроме того, издание отмечает, что в конце июня сенат США выделил Пентагону дополнительные $750 млрд на создание стратегического военного порта в Арктике.

При этом авторы материала подчёркивают, что все планы США относительно Арктики трудно реализуемы, так как американцы располагают всего одним ледоколом в то время как у России их несколько десятков, в том числе атомные, аналогов которых в мире пока нет.

Тем не менее ВМС США ускоренно разрабатывают новый ледокол, планируя получить в ближайшие несколько лет два таких судна.

Стоит отметить, что авторы Heise опасаются перерастания борьбы за Арктику «в один из опаснейших конфликтов».

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