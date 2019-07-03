Ульяновск, 3 июля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В Ульяновске на вещевом рынке «Солнечный» произошёл пожар. как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации 3 июля, огонь вспыхнул в двухэтажном металлическом ангаре, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м.

Пожар на вещевом рынке «Солнечный»

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Уточняется, что пожар возник в отдельной части помещения на втором этаже.

«Площадь возгорания составила порядка 300 кв. м. На месте работало десять пожарных расчётов», — уточнила заместитель главы Ульяновска — глава администрации Заволжского района Наиля Юмакулова.

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В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Всего было эвакуировано 85 человек. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, менее недели назад крупный пожар на рынке произошёл в городе Энгельс Саратовской области. Загорелась кровля рынка «Ярмарка» на площади Свободы. Огнём была охвачена площадь в 1,5 тыс. кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.