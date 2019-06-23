В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на старейшем рынке — центральном

Ростов-на-Дону, , 17:55 — REGNUM На территории старейшего рынка Ростова-на-Дону — центральном — сегодня, 23 июня, вспыхнул пожар. По уточнённым данным, пламя объяло несколько торговых павильонов, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Начался пожар в переулке Семашко, 22. Здесь загорелось шесть торговых точек. На место ЧП прибыло более 50 огнеборцев. С помощью 14 единиц техники им удалось оперативно справиться с возгоранием.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. Пострадавших нет.

Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.

ИА REGNUM отмечает, что центральный рынок Ростова-на-Дону — старейший из существующих не только в городе-миллионнике, но и на Юге России. Его площадь на сегодняшний день составляет около трёх гектаров.