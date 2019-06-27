Энгельс, Саратовская область, , 04:24 — REGNUM

В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло на кровле рынка «Ярмарка» на площади Свободы в 18:30 по московскому времени. Огнем была охвачена площадь в 1500 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар к 19:53 по московскому времени. В результате пожара пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня вспыхнул пожар на центральном рынке Ростова-на-Дону. Пожаром были охвачены несколько торговых павильонов рынка. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.