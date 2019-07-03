Москва, 3 июля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США Куртом Волкером выглядела «как инструктаж по дальнейшему противодействию России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Зеленский

«Президента Украины натаскивают перед возможной встречей с главой Белого Дома. На фоне забрезжившего потепления в отношениях России и США американские русофобы будут еще более активно эксплуатировать украинский фактор для срыва любых российско-американских договоренностей», — отметил Железняк.

Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что новому президенту Украины в ходе визита в Канаду было важно заручиться поддержкой не только со стороны официальных властей Канады в качестве спонсоров, но и попытаться понравиться обширной украинской диаспоре, которая в большинстве своем голосовала за Петра Порошенко.

Зеленский в ходе переговоров с Волкером утверждал, что Россия «не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта».

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