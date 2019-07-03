Киев, , 11:01 — REGNUM

Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который в настоящее время является официальным представителем страны в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, Дарка Олифер.

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Олифер добавила, что Украина предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы.

«Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — написала она в Facebook.

По словам пресс-секретаря, что на последней встрече переговорщикам не удалось достичь прогресса в ряде вопросов, в том числе о летнем перемирии. При этом Олифер выразила надежду, что следующая встреча контактной группы, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Киев отказывается признавать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, которые после проведённых в республиках соответствующих референдумах, заявили о самоопределении. В ответ на это Киев начал против боевую операцию. По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

Добавим, что 30 июня, согласно Минским договорённостям, в районе станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что это станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.

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