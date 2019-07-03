Новосибирск, 3 июля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Талисманом нового футбольного клуба «Новосибирск» стал соболь. Такое решение приняли болельщики в ходе голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) flooy Футболист

«В ходе голосования была замечена неадекватная активность в пользу одного из кандидатов. Мы приняли решение воспользоваться специализированным сервисом, позволяющим отсечь ботов. В общей сложности в голосовании приняло участие 1044 «чистых» пользователя. Большинство отдали свои голоса в пользу Соболя (39,8% голосов). На второй строчке расположился Лигр (32%). Последнее место в финальном голосовании занял Медведь (28,2%)», — сообщается на странице ФК в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что соболь присутствует и на гербе Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня на заседании правительства Новосибирской области принято решение о создании в регионе нового футбольного клуба — автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск». Учредителем выступила область в лице министерства физической культуры и спорта. Как заявил заместитель губернатора области Андрей Жуков, причин такого решения несколько, но основная из них — неэффективное управление на тот момент ещё действующего руководства футбольного клуба «Сибирь», спортивный результат сезона которого — 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Главная задача нового футбольного клуба состоит в том, чтобы по итогам предстоящего сезона вернуться в состав Футбольной национальной лиги.

Главным тренером «Новосибирска» назначен Игорь Чугайнов, который возглавлял ФК «Сибирь» в сезоне 2018/19. Команда уже приступила к тренировкам на стадионе Аграрного университета.

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