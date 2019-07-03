Благовещенск, 3 июля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Правительство Приамурья разработало план эвакуации местного населения, проживающего в районах вероятного падения элементов ракеты-носителя, старт которой намечен на 5 июля с космодрома «Восточный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

En.kremlin.ru На космодроме Восточный

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В Шимановском районе эвакуации подлежит население посёлка Чагоян. Согласно докладу главы района Сергея Алипченко, к предполагаемому времени старта ракеты из посёлка на безопасное удаление будут вывезены 102 жителя, в том числе 43 взрослых и 59 детей. 51 человек выезжает на личном транспорте, 36 человек будут в это время отсутствовать в посёлке. Еще 139 жителей отказались покидать посёлок.

Глава Зейского района Дмитрий Василенко рассказал, что в его районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО «Зейская тайга». Здесь необходимо эвакуировать 38 сотрудников предприятия. В Тындинском районе будет обеспечен вывоз двух сотрудников метеопоста «Унаха».

Также на совещании в правительстве были рассмотрены варианты действий при возникновении нештатных ситуаций. Также обсудили готовность медицинских учреждений области в случае необходимости оказать помощь эвакуируемому населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» 2 июля была установлена в стартовую систему стартового комплекса на космодроме «Восточный». В настоящее время проводится проверка всех систем космического корабля. Пуск запланирован на 5 июля. Резервные даты запуска приходятся на 6, 7 и 8 июля.