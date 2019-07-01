Циолковский, Амурская область, , 13:01 — REGNUM

Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту спутник второй серии «Метеор-М» с космодрома «Восточный». Об этом 1 июля сообщает пресс-служба госкорпорации.

В соответствии с предусмотренным графиком состыкованы головная часть и третья ступень с «пакетом» (включающий первую и вторую ступень) ракеты-носителя. Она будет вывезена на стартовый комплекс 2 июля. Запуск запланирован в 08:41 мск 5 июля 2019 года.

Отмечается, что вместе с российским метерологическим спутником в космос отправятся 28 аппаратов в интересах Германии, Франции, США, Израиля, ряда других стран. Кроме того, в рамках программы Роскосмоса будут запущены три российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.

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