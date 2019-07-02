Хартум, 2 июля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Африканский союз (АС) надеется, что оппозиция и военные готовы «пойти на компромисс» и заключить долгожданное соглашение о будущем переходном правительстве, 2 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«Обе стороны близки к тому, чтобы прийти к соглашению, но один вопрос остается неприятным. Мы призываем обе стороны пойти на компромисс» , — заявил на пресс-конференции посредник АС в Судане Мохаммед эль-Хасен Лебатт.

По словам посланника АС, главным спорным вопросом является распределение мест между военными и гражданскими в будущем правительстве.

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