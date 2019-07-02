Меркель оценила итоги выбора будущих глав Евросоюза
Брюссель, 2 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение итогами выборов будущих глав Евросоюза, 2 июля передает агентство Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
«Очень важно, что сегодня мы смогли принять единодушное решение», — отметила Меркель в интервью журналистам в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые посты блока.
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