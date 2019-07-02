Брюссель, , 20:43 — REGNUM

Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите 2 июля согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении. Об этом сообщил галва Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

В частности, по его словам, на должность главы Еврокомиссии на смену Жан-Клоду Юнкеру одобрена кандидатура министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Федерику Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза сменит глава министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

На должность главы Европейского совета номинирован премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Главой Европейского центрального банка станет нынешний директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Напомним, о кандидатурах на ключевые посты в Европейском союзе, которые должны смениться в ближайшие месяцы, лидеры стран объединения не смогли договориться на саммите 21 июня. Для дальнейшего рассмотрение вопроса был назначен внеочередной саммит, который проходит сегодня в Брюсселе.

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