Москва, 2 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил, что на текущий год приняты все ключевые административные решения, заключены соглашения о межбюджетных трансфертах и деньги для регионов, в основном, доведены.

«Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год», — заявил глава правительства РФ.

Медведев напомнил, что в 2019 году более 1,7 трлн рублей выделяется из бюджета на 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии» заявил, что конечная цель нацпроектов — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда. Это позволит повысить уровень жизни граждан и безопасность страны.

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