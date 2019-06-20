«Новые рельсы»: Путин назвал конечные цели нацпроектов

Москва, , 12:53 — REGNUM Реализация национальных проектов призвана повысить уровень жизни граждан и безопасность страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Конечная цель мероприятий в рамках нацпроектов — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда. На этой базе планируется поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность Российского государства на длительную перспективу, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент назвал обеспечение пенсионеров нормальным доходом одним из приоритетов государства.

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