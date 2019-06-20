Четверг, 20 Июня 2019 года
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«Новые рельсы»: Путин назвал конечные цели нацпроектов

Политика

В приоритете — уровень жизни граждан и безопасность страны

«Новые рельсы»: Путин назвал конечные цели нацпроектов
Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

Москва, 20 июня 2019, 12:53 — REGNUM  Реализация национальных проектов призвана повысить уровень жизни граждан и безопасность страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Конечная цель мероприятий в рамках нацпроектов — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда. На этой базе планируется поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность Российского государства на длительную перспективу, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент назвал обеспечение пенсионеров нормальным доходом одним из приоритетов государства.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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