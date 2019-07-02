Москва, 2 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 июля совершит официальный визит в Италию и Ватикан, сообщается на сайте Кремля.

Diliff Ватикан

Путин проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте, а также примет участие в российско-итальянском форуме гражданских обществ.

В этот же день глава Российского государства посетит Ватикан, где состоится встреча с Папой Римским Франциском.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провел встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте на полях саммита G20 в Осаке (Япония).

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