Путин принял приглашение поестить Италию с официальным визитом

Рим, , 10:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение посетить Италию с официальным визитом. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Риме Сергея Разова.

По словам Разова, конкретные сроки визита российского лидера в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам в ближайшее время.

«Что касается визита в Италию президента Российской Федерации, то соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято», — рассказал российский посол в Риме.

Он отметил, что визит Путина в Италию мог бы стать ключевым событием в российско-итальянских отношениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду, что вскоре сможет принять российского лидера Владимира Путина в Риме. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщал, что визит президента России в Итали может произойти в первой половине 2019 года.