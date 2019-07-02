Иркутск, 2 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в терпящей бедствие в результате мощнейшего наводнения Иркутской области остаётся напряжённой. Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе. Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» по-прежнему закрыт

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Иркутской области

ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало данные о паводковой обстановке в регионе. Они свидетельствуют о том, что несмотря на снижение воды, подтопленными в Приангарье остаются 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо жилья, вода подтопила восемь социально-значимых объектов, 4143 приусадебных участков и 11 участков автомобильных дорог.

ГУ МЧС по Иркутской области «Наиболее сложная ситуация складывается в городе Тулуне и Тулунском районе, где подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 километра, семь садоводств, три автозаправочные станции и повреждены два автомобильных моста».

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Движение всех видов автомобильного транспорта на участке с 1491 по 1493 километр федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» по прежнему закрыто.

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Напомним, мощнейшее наводнение пришло в Приангарье 26 июня. Пострадали 96 населенных пунктов в шести районах области. Вода зашла в 10 097 жилых домов, в которых проживают 32 798 человек, в том числе 7938 детей. Также подтопило 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады) и 6847 приусадебных участков.

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По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 1258 человека. Госпитализирован 191 человек, в том числе 38 детей, основной диагноз — переохлаждение. С затопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребенка.