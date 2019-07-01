Венеция, Италия, 1 июля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Плату за въезд в исторический центр Венеции начнут взимать с туристов с начала 2020 года. Об этом 1 июля сообщил журналистам мэр города Луиджи Бруньяро.

LunarSeaArt Венеция

Решение о введении платы за въезд в Венецию, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, было принято местными властями ещё в феврале текущего года. Целью необычной меры является ограничение огромного потока туристов. Предполагается, что собираемые средства будут направляться на содержание города, в том числе вывоз мусора.

Первоначально сбор планировалось ввести уже с 1 мая, однако все технические механизмы не были достаточным образом проработаны. В результате было принято решение, что пробное взимание налога начнётся со следующего года, а обязательным он станет с 1 сентября 2020 года.

По планам местных властей, въезжающие туристы должны будут уплачивать сбор в размере трёх евро. Освобождены от него будут только жители региона Венето, столицей которого является Венеция.

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