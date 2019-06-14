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В Венеции может пройти референдум о допуске круизных судов в лагуну

Происшествия

Власти намерены прежде сообщить гражданам все, что знают сами

Венеция, Италия, 14 июня 2019, 18:07 — REGNUM  Вопрос о допуске больших круизных кораблей в лагуну Венеции может быть решен на местном референдуме, заявил в пятницу, 14 июня, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает Agenzia Italia.

Власти намерены сообщить гражданам всю имеющуюся у них информацию по данной проблеме, вопрос о проведении референдума является открытым, сказал министр.

2 июня в венецианской лагуне столкнулись круизный лайнер и теплоход. Пострадали пять человек. 8 июня в Венеции прошел масштабный митинг, местные жители требовали запретить вход больших кораблей в лагуну.

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Зарубежная хроника
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