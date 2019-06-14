В Венеции может пройти референдум о допуске круизных судов в лагуну

Венеция, Италия, , 18:07 — REGNUM Вопрос о допуске больших круизных кораблей в лагуну Венеции может быть решен на местном референдуме, заявил в пятницу, 14 июня, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает Agenzia Italia.

Власти намерены сообщить гражданам всю имеющуюся у них информацию по данной проблеме, вопрос о проведении референдума является открытым, сказал министр.

2 июня в венецианской лагуне столкнулись круизный лайнер и теплоход. Пострадали пять человек. 8 июня в Венеции прошел масштабный митинг, местные жители требовали запретить вход больших кораблей в лагуну.